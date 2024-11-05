«Металлург» в овертайме обыграл «Адмирал» и прервал серию из трех поражений подряд
«Металлург» на выезде победил «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
Дубль у магнитогорцев оформил Люк Джонсон. Еще одна шайба на счету Дениса Зернова.
У хозяев отличились Никита Сошников и Джек Родуолд.
«Металлург» (23 очка) прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (24) идет пятым на «Востоке».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Джонсон — 4, 15:24 — 0:1. Зернов — 1 (Акользин, Маклюков), 20:13 — 0:2. Сошников — 4 (Петухов, Шестаков), 25:46 — 1:2. Родуолд — 8 (бол., Завгородний, Шулак), 50:07 — 2:2. Джонсон — 5 (бол., Пресс, Орехов), 61:59 — 2:3.
Нереализованный буллит: Яковлев (Металлург Мг), 33:47 (Вратарь).
Вратари: Демченко — Набоков.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 36 (13+10+12+1) — 30 (13+10+5+2).
Судьи: Метальников, Сергеев.
5 ноября. Владивосток. «Фетисов Арена».
|Западная конференция
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|4
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|21
|14
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|5
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|22
|12
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|27
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
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|7
|Торпедо
|23
|11
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|8
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|22
|11
|11
|23
|9
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|23
|11
|12
|23
|10
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|23
|8
|15
|18
|11
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|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
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|19
|12
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|25
|4
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|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|23
|10
|13
|24
|6
|Металлург Мг
|24
|11
|13
|23
|7
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|8
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|17
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|13
|12
|Амур
|23
|5
|18
|12
|5.11
|12:00
|
Амур – Авангард
|1 : 2
|5.11
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|5.11
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.11
|17:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -