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Сегодня, 14:45

«Металлург» уступил «Адмиралу» и прервал победную серию из девяти матчей

Сергей Разин
корреспондент
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«Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ на выезде уступил «Адмиралу» со счетом 2:4.

В составе магнитогорцев отличились Никита Михайлис и Андрей Козлов, у владивостокцев шайбы забросили Иван Муранов, Даниил Гутик, Егор Петухов и Шейн Принц.

«Металлург» прервал серию из 9 побед подряд и с 58 очками расположился на четвертом месте в Восточной конференции. «Адмирал» с 47 очками — на седьмой строчке.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Муранов — 3 (Основин), 2:20 — 1:0. Михайлис — 10 (бол., Юров, Канцеров), 33:38 — 1:1. Козлов — 5 (Михайлис, Маклюков), 34:29 — 1:2. Гутик — 17 (бол., Шэн, Солянников), 37:41 — 2:2. Петухов — 18 (Сошников, Шестаков), 56:51 — 3:2. Принс — 5 (п.в., Родуолд), 58:53 — 4:2.

Вратари: Мишуров — Набоков (58:23 — 58:53).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 24 (8+7+9) — 42 (16+12+14).

Судьи: Акузовский, Гамалей.

16 января. Владивосток. Фетисов Арена. 5303 зрителя.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 44 26 18 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
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9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
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