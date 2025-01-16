«Металлург» уступил «Адмиралу» и прервал победную серию из девяти матчей
«Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ на выезде уступил «Адмиралу» со счетом 2:4.
В составе магнитогорцев отличились Никита Михайлис и Андрей Козлов, у владивостокцев шайбы забросили Иван Муранов, Даниил Гутик, Егор Петухов и Шейн Принц.
«Металлург» прервал серию из 9 побед подряд и с 58 очками расположился на четвертом месте в Восточной конференции. «Адмирал» с 47 очками — на седьмой строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы: Муранов — 3 (Основин), 2:20 — 1:0. Михайлис — 10 (бол., Юров, Канцеров), 33:38 — 1:1. Козлов — 5 (Михайлис, Маклюков), 34:29 — 1:2. Гутик — 17 (бол., Шэн, Солянников), 37:41 — 2:2. Петухов — 18 (Сошников, Шестаков), 56:51 — 3:2. Принс — 5 (п.в., Родуолд), 58:53 — 4:2.
Вратари: Мишуров — Набоков (58:23 — 58:53).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 24 (8+7+9) — 42 (16+12+14).
Судьи: Акузовский, Гамалей.
16 января. Владивосток. Фетисов Арена. 5303 зрителя.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|16.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|5 : 4
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|4 : 2
|16.01
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|16.01
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -