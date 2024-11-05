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«Адмирал» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Адмирал» встретится с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Адмирал», Telegram

«Адмирал» встретится с «Металлургом» в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 5 ноября, на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Начало встречи — в 12.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Адмирал» — «Металлург» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги, жителям регионов команд — на владивостокском канале «ОТВ Приморье» и магнитогорском канале «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Металлург» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ «Адмирал» провел 22 матча и набрал 23 очка, у обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 23 игры и 21 очко.

Матч «Адмирал» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
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6 ЦСКА 21 10 11 27
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8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 23 11 12 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
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1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Нефтехимик 24 8 16 22
7 Сибирь 21 10 11 21
8 Металлург Мг 23 10 13 21
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 20 7 13 15
11 Барыс 21 6 15 13
12 Амур 22 5 17 12
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