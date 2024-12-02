«Адмирал» — «Локомотив»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Адмирал» и «Локомотив» встретятся в чемпионате КХЛ 2 декабря
«Адмирал» и «Локомотив» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря, на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Стартовое вбрасывание — в 12.30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляция также пройдет на ярославском канале «Первый ярославский» и владивостокском канале «ОТВ Приморье».
Отслеживать ключевые события игры «Адмирал» — «Локомотив» можно в матч-центре нашего сайта.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Адмирал» провел 33 матча и набрал 35 очков, в субботу владивостокцы обыграли «Сочи» (4:3). У «Локомотива» — 54 очка в 33 играх, предыдущим соперником железнодорожников был «Трактор» (4:2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|32
|20
|12
|44
|3
|Динамо М
|32
|20
|12
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|31
|18
|13
|36
|7
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|30
|11
|19
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|32
|21
|11
|46
|2
|Сал. Юлаев
|30
|20
|10
|42
|3
|Автомобилист
|30
|19
|11
|41
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|33
|15
|18
|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|31
|6
|25
|15
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2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
|2.12
|12:00
|
Амур – Сочи
|- : -
|2.12
|12:30
|
Адмирал – Локомотив
|- : -
|2.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|- : -
|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|2.12
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
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