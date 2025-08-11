«Лада» победила «Адмирал» в матче Кубка Минска

«Лада» обыграла «Адмирал» в матче Кубка Минска со счетом 5:1.

У тольяттинского клуба шайбы забросили Илья Рейнгардт, Данила Дяденькин (дубль), Иван Савчик и Олег Сенькин. У владивостокского клуба отметился Семен Кошелев.

12 августа «Лада» сыграет с минским «Динамо», «Адмирал» проведет матч с «Динамо» 13 августа.

Хоккей

Кубок Минска

«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

Голы: Рейнгардт — 1, 8:00 — 0:1. Дяденькин — 1, 15:38 — 0:2. Кошелев — 1, 19:40 — 1:2. Дяденькин — 2, 25:28 — 1:3. Савчик — 1 (мен.), 28:31 — 1:4. Сенькин — 1, 36:42 — 1:5.

Вратари: Шугаев — Третьяк.

11 августа. Минск. Олимпик Арена.