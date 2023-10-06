«Адмирал» во втором матче подряд обыграл «Ладу» в КХЛ
«Адмирал» дома одержал победу над «Ладой» ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2.
Победную шайбу в конце третьего периода забросил Алексей Соловьев. Еще по одной шайбе забросили Прохор Корбит и Николай Чебыкин.
За «Ладу» отличились Максим Минеев и Никита Попугаев.
«Адмирал» второй раз подряд обыграл «Ладу». 5 октября владивостокцы одержали победу в овертайме (2:1).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Корбит — 4 (Гутик), 11:51 — 1:0. Минеев — 1 (Попугаев, Стальнов), 18:07 — 1:1. Чебыкин — 1, 43:09 — 2:1. Попугаев — 3 (Сафин, Стальнов), 52:38 — 2:2. Соловьев — 3 (бол., Чудинов, Гутик), 57:01 — 3:2.
Вратари: Хомченко — Подъяпольский (59:21).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (9+12+8) — 33 (8+10+15).
Судьи: Раводин, Сергеев.
6 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 3719 зрителей.
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|13
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|Витязь
|14
|3
|11
|7
|6.10
|12:30
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Адмирал – Лада
|3 : 2
|6.10
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|6.10
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|6.10
|19:00
|
ЦСКА – СКА
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|6.10
|19:00
|
Витязь – Барыс
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|19:30
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Динамо Мн – Локомотив
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