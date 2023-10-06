«Адмирал» во втором матче подряд обыграл «Ладу» в КХЛ

«Адмирал» дома одержал победу над «Ладой» ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2.

Победную шайбу в конце третьего периода забросил Алексей Соловьев. Еще по одной шайбе забросили Прохор Корбит и Николай Чебыкин.

За «Ладу» отличились Максим Минеев и Никита Попугаев.

«Адмирал» второй раз подряд обыграл «Ладу». 5 октября владивостокцы одержали победу в овертайме (2:1).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Корбит — 4 (Гутик), 11:51 — 1:0. Минеев — 1 (Попугаев, Стальнов), 18:07 — 1:1. Чебыкин — 1, 43:09 — 2:1. Попугаев — 3 (Сафин, Стальнов), 52:38 — 2:2. Соловьев — 3 (бол., Чудинов, Гутик), 57:01 — 3:2.

Вратари: Хомченко — Подъяпольский (59:21).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (9+12+8) — 33 (8+10+15).

Судьи: Раводин, Сергеев.

6 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 3719 зрителей.