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Сегодня, 12:18

«Адмирал» победил «Ладу» и прервал серию из трех поражений

Сергей Разин
корреспондент
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«Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл на своем льду «Ладу» со счетом 5:3.

В составе владивостокцев дубль оформил Вячеслав Основин, еще по голу забили Либор Шулак, Кирилл Петьков, отличившийся в меньшинстве, и Даниил Гутик. У гостей шайбы забросили Остап Сафин, Иван Романов и Максим Березин.

«Адмирал» прервал серию из трех поражений и с 17 очками расположился на седьмом месте в Восточной конференции, «Лада» с 16 очками — на девятой строчке.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Голы: Шулак — 5 (Фьоре), 1:59 — 1:0. Сафин — 4 (бол., Джозефс, Черников), 11:30 — 1:1. Петьков — 1 (мен.), 25:16 — 2:1. Гутик — 4 (бол., Шэн, Сошников), 37:14 — 3:1. Основин — 1 (Николаев), 37:29 — 4:1. Романов — 2 (Сафин), 38:32 — 4:2. Основин — 2 (Чмыхов, Николаев), 43:29 — 5:2. Березин — 2 (Неколенко, Михайлов), 55:56 — 5:3.

Вратари: Мишуров — Трушков (56:18).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 41 (15+19+7) — 28 (11+3+14).

Судьи: Белов, Оскирко.

19 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 5123 зрителя.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Лада
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