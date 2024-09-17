«Адмирал» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» дома разгромил «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча прошла 17 сентября и завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.