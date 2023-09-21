«Адмирал» дома одержал победу над «Куньлунем»
«Адмирал» на своем льду одержал победу над «Куньлунем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У команды из Владивостока отличились Александр Шевченко, Даниил Гутик и Тайлер Граовац. Еще один гол Граоваца в конце 3-го периода не был засчитан после видеопросмотра. У клуба из Пекина единственную шайбу забросил Брэндон Ип.
«Куньлунь» занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков за 10 игр. «Адмирал» идет на 11-й строчке в таблице «Востока» (6 очков в 7 матчах).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Шевченко — 1 (Чебыкин, Метальников), 2:52 — 1:0. Гутик — 4 (Шэн), 5:21 — 2:0. Йип — 3 (Оттенбрайт, Родуолд), 30:19 — 2:1. Граовац — 2 (Паутов), 53:32 — 3:1.
Вратари: Серебряков — Джурасик (58:16 — 59:44).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 44 (12+19+13) — 22 (5+7+10).
Судьи: Ромасько, Соин.
21 сентября. Владивосток. Фетисов Арена.
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