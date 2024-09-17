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Сегодня, 14:45

«Адмирал» разгромил «Куньлунь», Гутик и Шэн набрали по три очка

Руслан Минаев
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«Адмирал» дома разгромил «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 7:1.

У хозяев 3 результативные передачи сделал Даниил Гутик, также 3 (1+2) очка набрал Павел Шэн. По 2 очка на счету Марио Грмана, Джека Родвальд, Степана Старкова, Джованни Фьоре и Либора Шулака.

«Адмирал» набрал 5 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. У «Куньлуня» 6 очков и 5-я строчка таблицы «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)

Голы: Петухов — 4 (Шестаков, Грман), 4:09 — 1:0. Шулак — 3 (Старков, Грман), 5:56 — 2:0. Йип — 1 (бол., Юрчо, О`Риган), 16:38 — 2:1. Шулак — 4 (Родуолд, Фьоре), 22:57 — 3:1. Шэн — 2 (Гутик, Старков), 38:29 — 4:1. Николаев — 1 (Шэн, Гутик), 39:48 — 5:1. Родуолд — 2 (Завгородний, Фьоре), 41:28 — 6:1. Старков — 2 (бол., Гутик, Шэн), 53:49 — 7:1.

Вратари: Демченко — Смит (Волков, 40:00).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 47 (16+15+16) — 20 (8+9+3).

Судьи: Беляев, Морозов.

17 сентября. Владивосток. Фетисов Арена.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Куньлунь Ред Стар
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6 Адмирал 4 2 2 5
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9 Амур 5 2 3 4
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11 Металлург Мг 6 1 5 2
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