«Адмирал» разгромил «Куньлунь», Гутик и Шэн набрали по три очка
«Адмирал» дома разгромил «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 7:1.
У хозяев 3 результативные передачи сделал Даниил Гутик, также 3 (1+2) очка набрал Павел Шэн. По 2 очка на счету Марио Грмана, Джека Родвальд, Степана Старкова, Джованни Фьоре и Либора Шулака.
«Адмирал» набрал 5 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. У «Куньлуня» 6 очков и 5-я строчка таблицы «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)
Голы: Петухов — 4 (Шестаков, Грман), 4:09 — 1:0. Шулак — 3 (Старков, Грман), 5:56 — 2:0. Йип — 1 (бол., Юрчо, О`Риган), 16:38 — 2:1. Шулак — 4 (Родуолд, Фьоре), 22:57 — 3:1. Шэн — 2 (Гутик, Старков), 38:29 — 4:1. Николаев — 1 (Шэн, Гутик), 39:48 — 5:1. Родуолд — 2 (Завгородний, Фьоре), 41:28 — 6:1. Старков — 2 (бол., Гутик, Шэн), 53:49 — 7:1.
Вратари: Демченко — Смит (Волков, 40:00).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 47 (16+15+16) — 20 (8+9+3).
Судьи: Беляев, Морозов.
17 сентября. Владивосток. Фетисов Арена.
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|17.09
|12:30
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Адмирал – Куньлунь РС
|7 : 1
|17.09
|15:30
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Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|17.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Авангард
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Автомобилист – Барыс
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Локомотив – Лада
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