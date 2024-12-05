«Адмирал» ищет варианты обмена форварда Соколова

Как стало известно «СЭ», «Адмирал» ищет варианты обмена нападающего Дмитрия Соколова, который не попадает в состав команды в следующих матчах.

Самого хоккеиста также не устраивает положение в команде.

26-летний россиянин в этом сезоне провел за «Адмирал» 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка.