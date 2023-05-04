«Адмирал» ищет двух легионеров на свободные позиции

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал, что клуб хочет подписать двух легионеров.

«У нас свободны две позиции, занимаемся поиском двух легионеров. Либо это будут двое нападающих, либо нападающий и защитник. Смотрим европейские чемпионаты, АХЛ. Тренерский штаб и видеотренер, в частности, отсматривают каждый день игроков. Рынок не такой большой, поэтому все сложно. Но я надеюсь, что нам удастся подобрать двух легионеров, которые принесут нам пользу», — приводит слова Аверкина ТАСС.

Единственным иностранным игроком с действующим контрактом в «Адмирале» является канадский защитник Колби Уильямс.

С сезона-2023/24 на матчи КХЛ российские клубы могут заявлять не более трех иностранных игроков. На игроков из Белоруссии и Казахстана ограничение не распространяется.

После открытия рынка свободных агентов «Адмирал» из легионеров покинули чешский защитник Либор Шулак (перешел в «Авангард») и словацкий форвард Михал Криштоф (перешел в «Сочи»).