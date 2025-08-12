«Адмирал» и нападающий Дюкарев расторгли контракт

«Адмирал» объявил о расторжении по соглашению сторон контракта с нападающим Владиславом Дюкаревым.

Соглашение с 28-летним россиянином владивостокский клуб подписал в середине июля. Оно было рассчитано на сезон-2025/26.

Сезон-2024/25 нападающий провел в «Хумо» из Узбекистана, пропустив большую часть регулярного чемпионата из-за травмы. В плей-офф форвард в 12 матчах заработал 6 (3+3) очков.

Также Дюкарев играл за казахстанский «Арлан», «Торос», «Южный Урал», «Тамбов», «Зауралье», «Стальных лис» и «Сарматов», а в КХЛ — за магнитогорский «Металлург» в 2017-2019 годах. В «Адмирале» он уже был на просмотре перед сезоном-2024/25.