«Адмирал» и «Локомотив» расторгли договор аренды нападающего Беляева

«Адмирал» и «Локомотив» расторгли арендное соглашение нападающего Михаила Беляева.

«Хоккейные клубы «Адмирал» и «Локомотив» расторгли договор аренды нападающего Михаила Беляева. Хоккеист возвращается в систему ярославской команды», — сообщила пресс-служба клуба из Владивостока в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне 24-летний Беляев провел 6 матчей за «Адмирал», не набрав очков.