«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ

«Адмирал» и «Барыс» не примут участия в Кубке Гагарина 2026 года. Команды потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1).

Ранее в Восточной конференции участие в плей-офф себе гарантировали «Металлург», «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист» и «Салават Юлаев».

В Западной конференции известны все восемь команд, которые сыграют в Кубке Гагарина, — это «Локомотив», минское и московское «Динамо», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА, СКА и «Спартак».

Плей-офф КХЛ сезона-2025/26 пройдет с 23 марта по 23 мая.

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