Московское «Динамо» на выезде обыграло «Адмирал»
Московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграло «Адмирал» со счетом 5:4.
В составе гостей дубль оформил Джордан Уил, еще по голу забили Павел Кудрявцев, Иван Муранов и Эрик О'Дэлл. У хозяев отличились Александр Шевченко, Егор Никитин и Алексей Соловьев, оформивший дубль.
После этого матча «Динамо» с 16 очками занимает первое место в Западной конференции, «Адмирал» с 6 очками — на 11-й строчке Востока.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо М» (Москва) — 4:5 (0:0, 1:2, 3:3)
Голы: Уил — 6 (Гусев, Ожиганов), 24:58 — 0:1. Кудрявцев — 1 (Петухов), 29:49 — 0:2. Муранов — 2 (Джиошвили), 42:43 — 1:3. Уил — 7 (бол., Ожиганов, Волков), 48:14 — 1:4. Егор — 1 (Фьоре, Метальников), 52:27 — 2:4. Соловьев — 1 (бол., Горшков, Гутик), 57:19 — 3:4. О`Делл — 5 (Ожиганов), 57:54 — 3:5. Соловьев — 2 (бол., Гутик), 59:41 — 4:5.
Вратари: Хомченко (56:21 — 56:37, 56:46 — 57:19, 59:24) — К.Л. Волков (46:55 — 47:18).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 30 (6+8+16) — 42 (23+8+11).
Судьи: Белов, Оскирко.
23 сентября. Владивосток. Фетисов Арена. 5670 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|10
|8
|2
|16
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|4
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Куньлунь РС
|10
|5
|5
|10
|7
|СКА
|9
|4
|5
|8
|8
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|8
|3
|5
|7
|10
|ЦСКА
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|4
|Лада
|9
|5
|4
|11
|5
|Сал. Юлаев
|8
|5
|3
|10
|6
|Авангард
|7
|5
|2
|10
|7
|Трактор
|9
|4
|5
|9
|8
|Сибирь
|8
|4
|4
|9
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|8
|2
|6
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|23.09
|10:00
|
Амур – СКА
|0 : 4
|23.09
|10:00
|
Адмирал – Динамо М
|4 : 5
|23.09
|13:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|23.09
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|23.09
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|- : -
|23.09
|17:00
|
Северсталь – Металлург Мг
|- : -
|23.09
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|23.09
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -