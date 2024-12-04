«Адмирал» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

«Адмирал» победил «Динамо» из Минска в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Фетисов Арена».

За клуб из Владивостока шайбы забросили Вячеслав Основин, Никита Сошников, Даниил Гутик и Александр Шевченко.

Подопечные Леонида Тамбиева выиграли в четырех из пяти последних матчей, набрали 37 очков и занимают шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Динамо» с 36 очками находится на седьмом месте в Западной конференции.

FONBET чемпионат КХЛ

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Минск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Основин — 5 (Петьков, Завгородний), 12:26 — 1:0. Сошников — 11 (Основин), 24:08 — 2:0. Гутик — 8 (бол., Солянников), 34:24 — 3:0. Шевченко — 2 (п.в., Родуолд, Фьоре), 58:29 — 4:0.

Вратари: Мишуров — Кареев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 20 (8+7+5) — 27 (6+13+8).

Судьи: Бирин, Морозов.

4 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 5266 зрителей