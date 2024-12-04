«Адмирал» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

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4 декабря во Владивостоке «Адмирал» сыграл с минским «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч завершился победой хозяев — 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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