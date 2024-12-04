«Адмирал» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Адмирал» и «Динамо» Минск встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
«Адмирал» и минское «Динамо» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 4 декабря. Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». Во Владивостоке игру также покажет канал «ОТВ», а в Минске — «Беларусь 5».
С ключевыми событиями игры «Адмирал» — «Динамо» Минск можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
Предыдущая встреча команд в лиге в октябре завершилась победой минчан со счетом 7:2.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Адмирал» набрал 35 очков в 34 матчах. «Динамо» провело 32 матча и набрало 36 очков.
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