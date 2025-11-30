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«Адмирал» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Адмирал» и «Динамо» Минск сыграют в чемпионате КХЛ 30 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Адмирал», Telegram

«Адмирал» и «Динамо» Минск встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 30 ноября. Игра пройдет на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке, стартовое вбрасывание состоится в 10.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
30 ноября, 10:00. Фетисов Арена (Владивосток)
Адмирал
Динамо Мн

За основными событиями и результатом игры «Адмирал» — «Динамо» Минск можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Для жителей регионов команд трансляция также пройдет на каналах «ОТВ Приморье» (Владивосток) и «Беларусь 5» (Минск, Белоруссия).

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Адмирал» набрал 28 очков в 28 матчах, минское «Динамо» — 43 очка в 30 играх. В среду владивостокцы победили «Амур» (4:1), в пятницу «зубры» выиграли у «Торпедо» (2:1).

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