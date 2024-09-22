«Адмирал» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ
«Адмирал» одержал победу над ЦСКА в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 (ОТ).
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.
Команда из Владивостока набрала девять очков и расположилась на пятом месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА идет на третьей строчке Запада, имея в активе десять баллов.
В следующем матче «Адмирал» примет «Витязь», а ЦСКА встретится в гостях с «Амуром». Обе игры пройдут 24 сентября.
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|10
|2
|Сал. Юлаев
|6
|5
|1
|10
|3
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|4
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|5
|Адмирал
|6
|4
|2
|9
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|8
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|6
|2
|4
|4
|11
|Металлург Мг
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|5
|2
|11
|2
|Северсталь
|8
|5
|3
|10
|3
|ЦСКА
|8
|4
|4
|10
|4
|Спартак
|6
|4
|2
|9
|5
|СКА
|7
|4
|3
|9
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Динамо М
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
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27.09
|22.09
|10:00
|
Адмирал – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|22.09
|10:30
|
Амур – Динамо М
|1 : 2
|22.09
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|22.09
|17:00
|
Ак Барс – Сочи
|- : -
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