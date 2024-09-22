«Адмирал» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» одержал победу над ЦСКА в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 (ОТ).

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

Команда из Владивостока набрала девять очков и расположилась на пятом месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА идет на третьей строчке Запада, имея в активе десять баллов.

В следующем матче «Адмирал» примет «Витязь», а ЦСКА встретится в гостях с «Амуром». Обе игры пройдут 24 сентября.