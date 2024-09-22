«Адмирал» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Адмирал» сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 22 сентября
«Адмирал» встретится с ЦСКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 сентября. Матч пройдет в ледовом дворце «Фетисов Арена» во Владивостоке и начнется в 10.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Адмирал» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 9.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Владивостока смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ Приморье». Начнется трансляция — в 16.50 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|2
|Сал. Юлаев
|6
|5
|1
|10
|3
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|4
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|5
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|6
|Адмирал
|5
|3
|2
|7
|7
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|8
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|5
|2
|3
|4
|11
|Металлург Мг
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|5
|2
|11
|2
|Северсталь
|8
|5
|3
|10
|3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|9
|4
|Спартак
|6
|4
|2
|9
|5
|СКА
|7
|4
|3
|9
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|9
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|10
|Динамо М
|7
|2
|5
|4
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
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26.09
27.09
|22.09
|10:00
|
Адмирал – ЦСКА
|- : -
|22.09
|10:30
|
Амур – Динамо М
|- : -
|22.09
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|22.09
|17:00
|
Ак Барс – Сочи
|- : -
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