«Адмирал» встретится с ЦСКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 сентября. Матч пройдет в ледовом дворце «Фетисов Арена» во Владивостоке и начнется в 10.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Адмирал» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 9.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Владивостока смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ Приморье». Начнется трансляция — в 16.50 по местному времени.

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