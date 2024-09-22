Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:26

«Адмирал» в овертайме одержал домашнюю победу над ЦСКА

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Адмирал» на своей площадке обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 (ОТ).

В составе победителей шайбы забросили Иван Муранов и Дмитрий Завгородний (дубль). У ЦСКА отличились Денис Гурьянов и Прохор Полтапов.

Команда из Владивостока набрала девять очков и расположилась на пятом месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА идет на третьей строчке Запада, имея в активе десять баллов.

В следующем матче «Адмирал» примет «Витязь», а ЦСКА встретится в гостях с «Амуром». Обе игры пройдут 24 сентября.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Гурьянов — 3 (бол., Дроздов, Седов), 13:58 — 0:1. Муранов — 1 (Николаев), 29:10 — 1:1. Завгородний — 1 (Фьоре, Демченко), 43:14 — 2:1. Полтапов — 4 (Саморуков), 46:11 — 2:2. Завгородний — 2 (Шулак, Родуолд), 63:41 — 3:2.

Вратари: Демченко — Просветов.

Штраф: 13 — 14.

Броски: 39 (12+19+6+2) — 32 (19+6+5+2).

Судьи: Бирин, Раводин.

22 сентября. Владивосток. Фетисов Арена. 5520 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Командиры 58-й армии готовы дать показания в суде по делу генерала Ивана Попова
«Торпедо» развалилось, Ротенберг пристыдил арену в Нижнем, «Сибирь» великолепна. Что произошло в КХЛ
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 8 5 3 10
2 Сал. Юлаев 6 5 1 10
3 Автомобилист 7 4 3 9
4 Трактор 6 4 2 9
5 Адмирал 6 4 2 9
6 Нефтехимик 8 4 4 9
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Металлург Мг 7 2 5 4
12 Барыс 7 1 6 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 5 2 11
2 Северсталь 8 5 3 10
3 ЦСКА 8 4 4 10
4 Спартак 6 4 2 9
5 СКА 7 4 3 9
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Витязь 7 3 4 6
8 Куньлунь РС 7 3 4 6
9 Торпедо 8 2 6 5
10 Динамо М 7 2 5 4
11 Сочи 5 2 3 4
Результаты / календарь
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
22.09 10:00
Адмирал – ЦСКА
 3 : 2 ОТ
22.09 10:30
Амур – Динамо М
 1 : 2
22.09 16:00
Лада – Автомобилист
 - : -
22.09 17:00
Ак Барс – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости