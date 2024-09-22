«Адмирал» в овертайме одержал домашнюю победу над ЦСКА
«Адмирал» на своей площадке обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 (ОТ).
В составе победителей шайбы забросили Иван Муранов и Дмитрий Завгородний (дубль). У ЦСКА отличились Денис Гурьянов и Прохор Полтапов.
Команда из Владивостока набрала девять очков и расположилась на пятом месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА идет на третьей строчке Запада, имея в активе десять баллов.
В следующем матче «Адмирал» примет «Витязь», а ЦСКА встретится в гостях с «Амуром». Обе игры пройдут 24 сентября.
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Гурьянов — 3 (бол., Дроздов, Седов), 13:58 — 0:1. Муранов — 1 (Николаев), 29:10 — 1:1. Завгородний — 1 (Фьоре, Демченко), 43:14 — 2:1. Полтапов — 4 (Саморуков), 46:11 — 2:2. Завгородний — 2 (Шулак, Родуолд), 63:41 — 3:2.
Вратари: Демченко — Просветов.
Штраф: 13 — 14.
Броски: 39 (12+19+6+2) — 32 (19+6+5+2).
Судьи: Бирин, Раводин.
22 сентября. Владивосток. Фетисов Арена. 5520 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|2
|Сал. Юлаев
|6
|5
|1
|10
|3
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|4
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|5
|Адмирал
|6
|4
|2
|9
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|8
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|5
|2
|3
|4
|11
|Металлург Мг
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|5
|2
|11
|2
|Северсталь
|8
|5
|3
|10
|3
|ЦСКА
|8
|4
|4
|10
|4
|Спартак
|6
|4
|2
|9
|5
|СКА
|7
|4
|3
|9
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|9
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|10
|Динамо М
|7
|2
|5
|4
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|22.09
|10:00
|
Адмирал – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|22.09
|10:30
|
Амур – Динамо М
|1 : 2
|22.09
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|22.09
|17:00
|
Ак Барс – Сочи
|- : -