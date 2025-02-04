«Адмирал» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» на выезде проиграл «Адмиралу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.

«Барыс» (29 очков) потерпел третье поражение подряд и остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (54) идет восьмым на «Востоке».