«Барыс» отыгрался со счета 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме
«Барыс» на выезде проиграл «Адмиралу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.
Гости уступали со счетом 0:3 к середине третьего периода после голов Шейна Принса, Даниила Гутика и Егора Петухова, но сумели отыграться и перевести игру в овертайм — отличились Михаил Рахманов, Динмухамед Кайыржан и Иван Николишин.
Победную шайбу в овертайме забросил Александр Шепелев.
«Барыс» (29 очков) потерпел третье поражение подряд и остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (54) идет восьмым на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Принс — 6 (Дерябин), 4:11 — 1:0. Гутик — 19 (бол., Петухов, Старков), 13:38 — 2:0. Петухов — 21 (буллит), 27:22 — 3:0. Рахманов — 2 (Бочаров, Жусупбеков), 28:07 — 3:1. Кайыржан — 2 (С-т Данияр), 50:11 — 3:2. Николишин — 4 (бол., Сетдиков, С-т Данияр), 53:26 — 3:3. Шепелев — 2 (Гутик), 64:41 — 4:3.
Вратари: Мишуров — Бояркин.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 44 (22+13+4+5) — 29 (7+15+7+0).
Судьи: Метальников, Оскирко.
4 февраля. Владивосток. Фетисов Арена.
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|30
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|43
|10
|Лада
|49
|18
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|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
|4.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|1 : 5
|4.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 3 ОТ
|4.02
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|4.02
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|- : -
|4.02
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|4.02
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|4.02
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -
|4.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|- : -
|4.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -