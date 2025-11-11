«Адмирал» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» на выезде уступил «Адмиралу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:4.

«Автомобилист» (31 очко) потерпел четвертое поражение подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (20) идет десятым на «Востоке».