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Сегодня, 14:56

«Автомобилист» по буллитам обыграл «Адмирал» и одержал шестую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автомобилист» на выезде победил «Адмирал» в FONBET чемпионате КХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит забросил Семен Кизимов.

В основное время у гостей отличились Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек и Сергей Зборовский. Шайбы хозяев на счету Егора Петухова, Павла Шэна и Степана Старкова.

«Автомобилист» (34 очка) одержал шестую победу подряд и остается вторым в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (29) идет пятым на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Петухов — 11 (Ручкин, Шестаков), 15:44 — 1:0. Бывальцев — 3 (Кузнецов), 16:11 — 1:1. Шэн — 5 (Старков, Шулак), 18:25 — 2:1. Мэйсек — 9 (бол., Да Коста), 39:38 — 2:2. Старков — 6 (Шэн), 50:37 — 3:2. Зборовский — 2 (Хрипунов), 55:04 — 3:3.

Победный буллит: Кизимов.

Вратари: Демченко (Мишуров, 65:00) — Аликин (Галкин, 65:00).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 25 (4+9+10+2) — 37 (19+7+10+1).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

11 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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2 Спартак 24 16 8 35
3 СКА 25 15 10 32
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6 ЦСКА 23 11 12 29
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8 Торпедо 25 11 14 27
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 23 10 13 23
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Адмирал – Автомобилист
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