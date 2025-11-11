Хоккей
11 ноября, 09:30

«Адмирал» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Адмирал» и «Автомобилист» сыграют в чемпионате КХЛ 11 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Адмирал», Telegram

«Адмирал» и «Автомобилист» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 11 ноября. Матч пройдет на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Начало — в 12.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток)
Адмирал
Автомобилист

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Автомобилист» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 «Адмирал» провел 22 матча и набрал 18 очков. У «Автомобилиста» 26 игр и 31 очко. Владивостокцы в предыдущей встрече сезона уступили «Трактору» (1:3), а екатеринбуржцы проиграли «Амуру» (0:3).

Матч «Адмирал» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Автомобилист
ХК Адмирал
«Амур» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ

ЦСКА расторг контракт с голкипером Спенсером Мартином
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 25 16 9 34
3 Авангард 24 14 10 31
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 26 13 13 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 24 15 9 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
Все результаты / календарь

