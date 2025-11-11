«Адмирал» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Адмирал» и «Автомобилист» сыграют в чемпионате КХЛ 11 ноября
«Адмирал» и «Автомобилист» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 11 ноября. Матч пройдет на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Начало — в 12.30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.
Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Автомобилист» изучайте в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате-2025/26 «Адмирал» провел 22 матча и набрал 18 очков. У «Автомобилиста» 26 игр и 31 очко. Владивостокцы в предыдущей встрече сезона уступили «Трактору» (1:3), а екатеринбуржцы проиграли «Амуру» (0:3).
Положение команд
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -
