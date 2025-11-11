«Адмирал» и «Автомобилист» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 11 ноября. Матч пройдет на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Начало — в 12.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

11 ноября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток) Адмирал Автомобилист

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Автомобилист» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 «Адмирал» провел 22 матча и набрал 18 очков. У «Автомобилиста» 26 игр и 31 очко. Владивостокцы в предыдущей встрече сезона уступили «Трактору» (1:3), а екатеринбуржцы проиграли «Амуру» (0:3).

Матч «Адмирал» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс