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Сегодня, 12:25

«Адмирал» в домашнем матче обыграл «Автомобилист»

Виктория Кравченко
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«Адмирал» дома обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отметились Дмитрий Сидляров, Николай Чебыкин и Рудольф Червены. У гостей отличился Брукс Мэйсек.

«Адмирал» впервые с декабря 2015 года обыграл «Автомобилист» на своей площадке.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Сидляров — 4 (Шэн, Шулак), 16:58 — 1:0. Чебыкин — 14 (бол., Берлев, А. Шевченко), 33:13 — 2:0. Мэйсек — 35 (бол.), 54:40 — 2:1. Червены — 12 (п.в., Голышев, Широков, Криштоф), 59:18 — 3:1.

Вратари: Серебряков (14:10 — 14:20) — Маттссон (53:21 — 53:27, 58:53 — 59:18).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 37 (14+11+12) — 35 (6+18+11).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

18 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 5220 зрителей.

ХК Автомобилист
ХК Адмирал
3
1
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Западная конференция И В П О
1 СКА 65 47 18 99
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 64 36 28 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 64 27 37 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 65 39 26 87
2 Автомобилист 64 35 29 79
3 Авангард 64 36 28 79
4 Сал. Юлаев 64 35 29 79
5 Сибирь 64 36 28 79
6 Металлург 63 33 30 77
7 Адмирал 65 32 33 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 65 29 36 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 64 26 38 59
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18.02 10:00
Адмирал – Автомобилист
 3 : 1
18.02 10:00
Амур – Ак Барс
 3 : 4
18.02 13:00
Спартак – Северсталь
 - : -
18.02 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
18.02 15:00
Металлург – Сочи
 - : -
18.02 17:00
Куньлунь – Барыс
 - : -
18.02 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
18.02 17:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
18.02 17:30
Витязь – Динамо М
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