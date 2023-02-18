«Адмирал» в домашнем матче обыграл «Автомобилист»

«Адмирал» дома обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отметились Дмитрий Сидляров, Николай Чебыкин и Рудольф Червены. У гостей отличился Брукс Мэйсек.

«Адмирал» впервые с декабря 2015 года обыграл «Автомобилист» на своей площадке.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Сидляров — 4 (Шэн, Шулак), 16:58 — 1:0. Чебыкин — 14 (бол., Берлев, А. Шевченко), 33:13 — 2:0. Мэйсек — 35 (бол.), 54:40 — 2:1. Червены — 12 (п.в., Голышев, Широков, Криштоф), 59:18 — 3:1.

Вратари: Серебряков (14:10 — 14:20) — Маттссон (53:21 — 53:27, 58:53 — 59:18).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 37 (14+11+12) — 35 (6+18+11).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

18 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 5220 зрителей.