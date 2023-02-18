«Адмирал» в домашнем матче обыграл «Автомобилист»
«Адмирал» дома обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отметились Дмитрий Сидляров, Николай Чебыкин и Рудольф Червены. У гостей отличился Брукс Мэйсек.
«Адмирал» впервые с декабря 2015 года обыграл «Автомобилист» на своей площадке.
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«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Сидляров — 4 (Шэн, Шулак), 16:58 — 1:0. Чебыкин — 14 (бол., Берлев, А. Шевченко), 33:13 — 2:0. Мэйсек — 35 (бол.), 54:40 — 2:1. Червены — 12 (п.в., Голышев, Широков, Криштоф), 59:18 — 3:1.
Вратари: Серебряков (14:10 — 14:20) — Маттссон (53:21 — 53:27, 58:53 — 59:18).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 37 (14+11+12) — 35 (6+18+11).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
18 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 5220 зрителей.
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Адмирал – Автомобилист
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Амур – Ак Барс
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Спартак – Северсталь
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Металлург – Сочи
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Локомотив – ЦСКА
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