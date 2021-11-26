«Автомобилист» обыгрывает «Адмирал» пять лет подряд

«Автомобилист» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

Команда из Екатеринбурга одержала девятую подряд победу над клубом из Владивостока. Победная серия «Автомобилиста» длится с 28 ноября 2016 года. В последний раз «Адмирал» обыгрывал екатеринбуржцев 6 декабря 2015 года.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Макеев — 8 (Шумаков, Куликов), 8:02 — 0:1. Макеев — 9 (Спунер, Принс), 20:55 — 0:2. Кормье — 5, 27:03 — 0:3. Индрашис — 5 (бол., Шулак, Шевченко), 36:02 — 1:3. Макеев — 10 (Шумаков, Гуркин), 54:04 — 1:4. Бочаров — 4 (мен., п.в., Кормье), 59:14 — 1:5.

Вратари: Налимов (Серебряков, 27:03, 59:05 — 59:14) — Шикин.

Штраф: 13 — 17.

Броски: 29 (11+14+4) — 28 (9+6+13).

Судьи: Одиньш, Оскирко.

26 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.