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Сегодня, 12:30

Дубль Макеева помог «Автомобилисту» обыграть «Адмирал»

Виктория Кравченко
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Автомобилист" обыграл «Адмирал» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Алексей Макеев, оформивший дубль, Стефан Да Коста и Кертис Волк.

За хозяев единственную шайбу забил Александр Шевченко.

После этого матча «Автомобилист» поднялся на 2-е место в таблице Восточной конференции (81 очко), «Адмирал» остался на 7-й строчке на «Востоке» (73).

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«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Макеев — 5 (Волк), 10:31 — 0:1. Да Коста — 20 (Эберт), 32:38 — 0:2. А.А. Шевченко — 1 (Берлев), 47:53 — 1:2. Волк — 13 (бол., Да Коста, Эберт), 56:22 — 1:3. Макеев — 6 (Голышев), 57:55 — 1:4.

Вратари: Серебряков — Бобков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 31 (12+9+10) — 35 (6+16+13).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

19 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 4017 зрителей

ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Сибирь 65 37 28 81
4 Сал. Юлаев 65 35 30 80
5 Металлург 64 34 30 79
6 Авангард 64 36 28 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
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СКА – Трактор
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