«Адмирал» — «Авангард»: видеообзор матча
«Авангард» в гостях победил «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.
«Авангард» (62 очка) после 54 матчей занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (56) идет седьмым на «Востоке».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Салават Юлаев
|6
|4
|2
|9
|3
|Нефтехимик
|7
|4
|3
|9
|4
|Ак Барс
|7
|4
|3
|9
|5
|Барыс
|5
|3
|2
|6
|6
|Автомобилист
|5
|2
|3
|6
|7
|Авангард
|6
|3
|3
|6
|8
|Амур
|5
|2
|3
|5
|9
|Адмирал
|6
|2
|4
|5
|10
|Трактор
|6
|2
|4
|4
|11
|Сибирь
|6
|1
|5
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|6
|0
|12
|2
|Спартак
|7
|5
|2
|10
|3
|СКА
|6
|5
|1
|10
|4
|Торпедо НН
|6
|4
|2
|8
|5
|Динамо М
|7
|4
|3
|8
|6
|ЦСКА
|6
|3
|3
|6
|7
|Динамо Мн
|5
|1
|4
|5
|8
|Лада
|6
|1
|5
|4
|9
|Шанхай Дрэгонс
|4
|2
|2
|4
|10
|Северсталь
|6
|1
|5
|3
|11
|Сочи
|5
|1
|4
|2
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25.09
|20.09
|14:00
|Трактор – Авангард
|2 : 1
|20.09
|14:30
|Металлург Мг – Нефтехимик
|6 : 2
|20.09
|14:30
|Салават Юлаев – Спартак
|3 : 1
|20.09
|17:00
|Сочи – Сибирь
|- : -
|20.09
|17:00
|Локомотив – Барыс
|- : -
|20.09
|17:10
|Динамо Мн – Автомобилист
|- : -
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