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Сегодня, 06:30

«Адмирал» — «Авангард»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

Видеотрансляция игры КХЛ «Адмирал» — «Авангард» в Кинопоиске начнется в 12.15 10 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Михаил Кравец с хоккеистами «Авангарда».
Михаил Кравец с хоккеистами «Авангарда».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

10 января «Адмирал» дома во Владивостоке на территории «Фетисов Арена» примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Адмирал» — «Авангард» в прямом эфире можно будет в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 12.15 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Авангард» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Адмирал» тренера Леонида Тамбиева располагается на 12-й строчке с 39 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» Михаила Кравеца находится на второй строчке на Востоке с 65 баллами.

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Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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«Амур» — «Сибирь»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 50 32 18 70
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Ак Барс 48 28 20 58
7 Лада 50 24 26 58
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Динамо М 49 32 17 68
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 48 28 20 59
6 ЦСКА 48 26 22 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 47 21 26 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 48 15 33 36
11 Сочи 50 14 36 34
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10.01 12:30
Адмирал – Авангард
 - : -
10.01 19:00
Витязь – СКА
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