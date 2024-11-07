«Адмирал» в овертайме выиграл у «Авангарда»
«Адмирал» дома обыграл «Авангард» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев две результативные передачи сделал Либор Шулак. В овертайме шайбу забросил Вячеслав Основин. У гостей счет в матче открыл Рид Буше. 31-летний американец также сравнял счет за две секунды до конца основного времени.
«Адмирал» набрал 26 очков и поднялся на 4-е место в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками — на 10-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Буше — 8 (Прохоркин), 0:25 — 0:1. Сошников — 5 (Шулак, Грман), 24:27 — 1:1. Старков — 5 (Шулак, Муранов), 47:47 — 2:1. Буше — 9 (Прохоркин, Игумнов), 59:58 — 2:2. Основин — 4 (Старков), 60:45 — 3:2.
Вратари: Мишуров — Хомченко (58:46 — 58:52, 59:26 — 59:58).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 30 (10+6+11+3) — 27 (11+5+11+0).
Судьи: Метальников, Сергеев.
7 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.
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|Амур
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|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.11
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|3 : 2 ОТ
|7.11
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|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
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|19:30
|
СКА – Сочи
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|19:30
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|19:30
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