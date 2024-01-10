«Адмирал» проиграл шестой матч подряд, уступив «Авангарду»
«Адмирал» дома проиграл «Авангарду» вв матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2. Игра прошла на «Фетисов-Арене».
За омский клуб забили Райан Спунер и Валентин Пьянов, за команду из Владивостока — Александр Шевченко.
«Адмирал» проиграл шестой матч подряд. Команда занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 48 матчах. «Аванград» находится на второй строчке с 67 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Спунер — 17 (Буше, Ткачев), 7:37 — 0:1. Пьянов — 9 (Беляев, Чмыхов), 26:52 — 0:2. Шевченко — 9 (Берлев, Завгородний), 59:55 — 1:2.
Вратари: Демченко (54:27 — 55:17, 58:10) — Хомченко.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 40 (10+13+17) — 29 (16+7+6).
Судьи: Раминг, Спирин.
10 января. Владивосток. Фетисов Арена.
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|23
|25
|53
|8
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|47
|21
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|47
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|50
|16
|34
|38
|10
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|15
|33
|36
|11
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|50
|14
|36
|34
|10.01
|12:00
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Амур – Сибирь
|1 : 4
|10.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|1 : 2
|10.01
|19:00
|
Витязь – СКА
|- : -