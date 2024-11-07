«Адмирал» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире
«Адмирал» сыграет с «Авангардом» в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 7 ноября. Игра состоится на «Фетисов-Арене» во Владивостоке. Стартовое вбрасывание — в 12.30.
Матч «Адмирал» — «Авангард» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».. Также трансляция пройдет на канале «КХЛ» и сайте лиги. Жители регионов команд смогут посмотреть встречу на владивостокском канале «ОТВ Приморье» и омском телеканале «12».
Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Авангард» вы можете найти в нашем матч-центре.
В этом регулярном чемпионате КХЛ «Адмирал» провел 23 игры и набрал 24 очка, его предыдущим соперником был «Металлург» (2:3 ОТ). У «Авангарда» — 17 очков в 21 матче, в предыдущей игре омичи победили «Амур» в Хабаровске (2:1).
Матч «Адмирал» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|СКА
|24
|15
|9
|32
|3
|Спартак
|22
|14
|8
|31
|4
|Динамо М
|23
|13
|10
|29
|5
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|23
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|20
|13
|7
|27
|4
|Сал. Юлаев
|20
|13
|7
|26
|5
|Адмирал
|23
|10
|13
|24
|6
|Металлург Мг
|24
|11
|13
|23
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|17
|11
|Барыс
|22
|6
|16
|14
|12
|Амур
|23
|5
|18
|12
|7.11
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|- : -
|7.11
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|7.11
|17:00
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|- : -
|7.11
|17:00
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|7.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|7.11
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -