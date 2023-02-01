«Авангард» по буллитам обыграл «Адмирал»
«Авангард» по буллитам обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
Шайбы в составе омского клуба забросили Владимир Ткачев и Арсений Грицюк. Голы за команду из Владивостока забили Павел Шэн и Антон Берлев.
Победная шайба в послематчевых буллитах на счету игрока «Авангарда» Рида Буше.
«Адмирал» занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 66 очков в 58 матчах. «Авангард» находится на четвертой строчке (71 очко).
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«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Грицюк — 13 (бол., Шарипзянов), 3:04 — 0:1. Берлев — 4 (Горшков, Метальников), 3:27 — 1:1. Ткачев — 20 (Буше, Найт), 15:36 — 1:2. Шэн — 4 (бол., Елисеев, Гутик), 33:13 — 2:2.
Победный буллит: Буше.
Вратари: Серебряков — Демченко.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 28 (8+13+7+0) — 35 (9+8+17+1).
Судьи: Акузовский, Оленин.
1 февраля. Владивосток. Фетисов Арена.
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