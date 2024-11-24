«Адмирал» — «Амур»: видеообзор матча

«Адмирал» дома победил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

Клуб из Владивостока прервал серию из пяти поражений подряд. «Адмирал» набрал 31 очко и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 15 очками — на 12-й строчке.