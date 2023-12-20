«Адмирал» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
20 декабря «Адмирал» на своем льду во Владивостоке на «Фетисов Арена» примет хабаровский «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.30 по московскому времени.
Видеотрансляцию противостояния «Адмирал» — «Амур» покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime по подписке. Начало прямого эфира — в 12.20 мск. Игру также можно посмотреть в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке.
Следите за ключевыми событиями игры «Адмирал» — «Амур» в матч-центре «СЭ».
«Адмирал» тренера Леонида Тамбиева с 32 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Амур» Андрея Мартемьянова с 39 очками находится на девятой строчке на «Востоке».
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|39
|26
|13
|55
|3
|Сал. Юлаев
|40
|25
|15
|52
|4
|Лада
|42
|21
|21
|51
|5
|Ак Барс
|41
|24
|17
|50
|6
|Трактор
|41
|22
|19
|48
|7
|Автомобилист
|42
|21
|21
|47
|8
|Сибирь
|42
|19
|23
|45
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|41
|12
|29
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|42
|27
|15
|58
|2
|Динамо М
|41
|27
|14
|58
|3
|Локомотив
|39
|25
|14
|53
|4
|СКА
|40
|26
|14
|53
|5
|Торпедо
|41
|24
|17
|51
|6
|ЦСКА
|40
|22
|18
|46
|7
|Северсталь
|40
|18
|22
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|41
|14
|27
|32
|11
|Витязь
|41
|13
|28
|31
|20.12
|12:30
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Адмирал – Амур
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