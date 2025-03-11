Три очка Сошникова помогли «Адмиралу» обыграть «Амур»
«Адмирал» дома победил «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2. Игра прошла на стадионе «Фетисов-Арена».
Нападающий клуба из Владивостока Никита Сошников в матче набрал 3 (2+1) очка, еще по одному голу забили Дмитрий Завгородний, Егор Петухов и Даниил Гутик.
За хабаровский клуб шайбы забросили Илья Талалуев и Александр Брынцев.
«Адмирал» набрал 67 очков в 63 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» находится на 11-й строчке с 38 баллами.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
Голы: Завгородний — 9 (Родуолд, Шепелев), 4:21 — 1:0. Сошников — 19 (бол., Шулак, Завгородний), 14:06 — 2:0. Петухов — 24 (Шестаков, Сошников), 15:56 — 3:0. О. Ли — 7 (Талалуев), 21:35 — 3:1. Гутик — 22 (Старков, Шэн), 24:25 — 4:1. Сошников — 20 (Петухов), 40:09 — 5:1. Брынцев — 1 (О. Ли), 48:24 — 5:2.
Вратари: Мишуров — Шаймарданов (Кобозев, 15:56).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 28 (15+7+6) — 31 (5+12+14).
Судьи: Бондарь, Лазарев.
11 марта. Владивосток. Фетисов Арена. 5405 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3