«Адмирал» победил «Амур», уступая со счетом 0:2
«Адмирал» дома обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.
У хозяев 3 (1+2) очка набрал Егор Петухов. Две шайбы забросил Никита Сошников. У гостей ассистентский дубль оформил Кэмерон Ли.
После первого периода «Адмирал» уступал со счетом 0:2.
Клуб из Владивостока прервал серию из пяти поражений подряд. «Адмирал» набрал 31 очко и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 15 очками — на 12-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 5:3 (0:2, 1:0, 4:1)
Голы: Талалуев — 1 (К. Ли, О. Ли), 1:50 — 0:1. Дюрандо — 3 (Слепец), 19:58 — 0:2. Старков — 7 (Шулак, Шэн), 32:39 — 1:2. Петухов — 13 (бол., Старков, Гутик), 40:06 — 2:2. Грачев — 4 (бол., К. Ли, Бродхерст), 43:03 — 2:3. Сошников — 8 (Петухов, Шулак), 45:25 — 3:3. Фьоре — 2 (Завгородний, Солянников), 46:44 — 4:3. Сошников — 9 (п.в., Родуолд, Петухов), 59:59 — 5:3.
Вратари: Демченко — Кобозев (59:07 — 59:59).
Штраф: 10 — 2.
Броски: 36 (7+18+11) — 38 (11+10+17).
Судьи: Кочетов, Овчинников.
24 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 5505 зрителей.
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Адмирал – Амур
|5 : 3
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