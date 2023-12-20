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Сегодня, 14:58

Дубль Коршкова принес «Амуру» победу над «Адмиралом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Амур» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Победу хабаровчанам принес дубль Егора Коршкова, который забросил решающую шайбу в овертайме. За хозяев отличился Семен Панкратов.

«Амур» (41 очко) после 41 матча занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (33) после 39 игр идет на 11-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Панкратов — 3 (бол., Шулак, Горшков), 44:14 — 1:0. Коршков — 8 (бол., Мищенко, Бочаров), 58:40 — 1:1. Коршков — 9 (Барулин, Ли), 64:26 — 1:2.

Вратари: Демченко — Бобков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (9+7+14+2) — 48 (13+18+15+2).

Судьи: Бондарь, Овчинников.

20 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 4527 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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4 Лада 42 21 21 51
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6 Трактор 41 22 19 48
7 Автомобилист 42 21 21 47
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9 Амур 41 17 24 41
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Адмирал – Амур
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