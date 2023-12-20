Дубль Коршкова принес «Амуру» победу над «Адмиралом»
«Амур» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
Победу хабаровчанам принес дубль Егора Коршкова, который забросил решающую шайбу в овертайме. За хозяев отличился Семен Панкратов.
«Амур» (41 очко) после 41 матча занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (33) после 39 игр идет на 11-й строчке «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Панкратов — 3 (бол., Шулак, Горшков), 44:14 — 1:0. Коршков — 8 (бол., Мищенко, Бочаров), 58:40 — 1:1. Коршков — 9 (Барулин, Ли), 64:26 — 1:2.
Вратари: Демченко — Бобков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 32 (9+7+14+2) — 48 (13+18+15+2).
Судьи: Бондарь, Овчинников.
20 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 4527 зрителей.
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|21
|51
|5
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|21
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|4
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|51
|6
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|7
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|40
|18
|22
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|41
|14
|27
|32
|11
|Витязь
|41
|13
|28
|31
|20.12
|12:30
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Адмирал – Амур
|1 : 2 ОТ