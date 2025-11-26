«Адмирал» и «Амур» сыграют в чемпионате НХЛ 26 ноября

«Адмирал» и «Амур» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 26 ноября. Матч пройдет на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Начало — в 12.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток) Адмирал Амур

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Владивостока трансляция также пройдет на канале «ОТВ Приморье».

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Амур» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 «Адмирал» провел 27 матчей и набрал 26 очков. У «Амура» — 29 игр и 28 очков. Владивостокцы в предыдущей игре сезона уступили «Металлургу» (3:4 Б), а хабаровчане — московскому «Динамо» (2:4).

Матч «Адмирал» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс