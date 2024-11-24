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Сегодня, 09:00

«Адмирал» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Адмирал» и «Амур» проведут матч в КХЛ 24 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Адмирал», Telegram

«Адмирал» и «Амур» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 24 ноября. Игру принимает «Фетисов Арена» во Владивостоке. Стартовое вбрасывание — в 10.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Адмирал» — «Амур» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Кроме того, встречу во Владивостоке транслируют каналы «КХЛ», «КХЛ Prime», официальный сайт лиги и владивостокий канал «ОТВ Приморье» (начало — в 16.50 по местному времени).

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Амур» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Адмирал» набрал 29 очков в 30 матчах, у «Амура» — 15 очков в 29 играх.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 31 25 6 52
2 Спартак 29 20 9 43
3 Динамо М 29 18 11 39
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 27 14 13 35
6 Северсталь 28 17 11 34
7 Торпедо 30 14 16 33
8 Динамо Мн 29 15 14 32
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 30 11 19 25
11 Сочи 27 10 17 22
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 29 19 10 42
2 Автомобилист 27 17 10 37
3 Сал. Юлаев 27 17 10 36
4 Ак Барс 27 17 10 35
5 Металлург Мг 30 15 15 31
6 Нефтехимик 31 11 20 30
7 Адмирал 30 12 18 29
8 Сибирь 27 11 16 25
9 Лада 27 10 17 25
10 Авангард 27 11 16 24
11 Барыс 29 9 20 20
12 Амур 29 6 23 15
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Металлург Мг – Сибирь
 - : -
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