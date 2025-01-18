«Адмирал» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

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18 января на «Фетисов Арене» «Адмирал» принял «Ак Барс» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч завершился победой гостей со счетом 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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