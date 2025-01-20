«Адмирал» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Адмирал» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 20 января. Вторая подряд игра соперников пройдет на «Фетисов-Арене» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.
В прямом эфире встречу «Адмирала» и «Ак Барса» покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». Во Владивостоке матч также транслирует канал «ОТВ», а в Казани — «ТНВ».
Ключевые события игры «Адмирал» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Команды встретятся в четвертый раз в сезоне, предыдущие игры завершались победой «Ак Барса» (в Казани — 2:0 и 4:2, 25 и 27 октября 2024 года, во Владивостоке — 5:2, 18 января).
«Адмирал» набрал 47 очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Ак Барс» провел 45 матчей и набрал 60 очков.
Матч «Адмирал» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|4
|Спартак
|45
|27
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|45
|18
|27
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|48
|30
|18
|65
|2
|Ак Барс
|45
|29
|16
|60
|3
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|45
|29
|16
|60
|5
|Металлург Мг
|47
|28
|19
|59
|6
|Авангард
|45
|24
|21
|51
|7
|Адмирал
|46
|20
|26
|47
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|46
|14
|32
|40
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|20.01
|12:30
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Адмирал – Ак Барс
|- : -
|20.01
|17:00
|
Трактор – Витязь
|- : -
|20.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|20.01
|19:30
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|20.01
|19:30
|
Торпедо – Спартак
|- : -