«Ак Барс» в серии буллитов победил «Адмирал»

«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Счет на 3-й минуте встречи открыл защитник команды из Владивостока Либор Шулак. В середине третьего периода нападающий казанцев Артем Галимов сравнял счет, забив в меньшинстве. Галимов также реализовал решающий бросок в серии буллитов.

«Ак Барс» с 62 очками после 46 матчей занимает второе место в таблице Восточной конференции. У «Адмирала» (48 баллов в 47 играх) седьмая строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шулак — 6 (Петьков, Основин), 2:18 — 1:0. Галеев — 1 (мен., Кошелев), 47:23 — 1:1.

Победный буллит: Галимов.

Вратари: Мишуров — Билялов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (7+13+14+1) — 38 (16+12+8+2).

Судьи: Гофман, Фатеев.

20 января. Владивосток. Фетисов Арена.