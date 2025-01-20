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Сегодня, 15:06

«Ак Барс» в серии буллитов победил «Адмирал»

Алина Савинова
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«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Счет на 3-й минуте встречи открыл защитник команды из Владивостока Либор Шулак. В середине третьего периода нападающий казанцев Артем Галимов сравнял счет, забив в меньшинстве. Галимов также реализовал решающий бросок в серии буллитов.

«Ак Барс» с 62 очками после 46 матчей занимает второе место в таблице Восточной конференции. У «Адмирала» (48 баллов в 47 играх) седьмая строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шулак — 6 (Петьков, Основин), 2:18 — 1:0. Галеев — 1 (мен., Кошелев), 47:23 — 1:1.

Победный буллит: Галимов.

Вратари: Мишуров — Билялов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (7+13+14+1) — 38 (16+12+8+2).

Судьи: Гофман, Фатеев.

20 января. Владивосток. Фетисов Арена.

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4 Спартак 45 27 18 59
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11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 46 30 16 62
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4 Сал. Юлаев 45 29 16 60
5 Металлург Мг 47 28 19 59
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
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