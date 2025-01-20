«Ак Барс» в серии буллитов победил «Адмирал»
«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
Счет на 3-й минуте встречи открыл защитник команды из Владивостока Либор Шулак. В середине третьего периода нападающий казанцев Артем Галимов сравнял счет, забив в меньшинстве. Галимов также реализовал решающий бросок в серии буллитов.
«Ак Барс» с 62 очками после 46 матчей занимает второе место в таблице Восточной конференции. У «Адмирала» (48 баллов в 47 играх) седьмая строчка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шулак — 6 (Петьков, Основин), 2:18 — 1:0. Галеев — 1 (мен., Кошелев), 47:23 — 1:1.
Победный буллит: Галимов.
Вратари: Мишуров — Билялов.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (7+13+14+1) — 38 (16+12+8+2).
Судьи: Гофман, Фатеев.
20 января. Владивосток. Фетисов Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|4
|Спартак
|45
|27
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|45
|18
|27
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|48
|30
|18
|65
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|45
|29
|16
|60
|5
|Металлург Мг
|47
|28
|19
|59
|6
|Авангард
|45
|24
|21
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|46
|14
|32
|40
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|20.01
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2 Б
|20.01
|17:00
|
Трактор – Витязь
|- : -
|20.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|20.01
|19:30
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|20.01
|19:30
|
Торпедо – Спартак
|- : -