«Ак Барс» победил «Адмирал» в КХЛ
«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.
Победу казанцам принесли шайбы Александра Барабанова, Дмитрия Яшкина, Семена Кошелева, Кирилла Семенова и Егора Коршкова.
У владивостокцев отличились Егор Петухов и Никита Сошников.
«Ак Барс» (60 очков) после 45 матчей поднялся на второе место в Восточной конференции. «Адмирал» (47) идет седьмым на «Востоке» после 46 игр.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Голы: Барабанов — 18 (Коршков, Журавлев), 15:16 — 0:1. Петухов — 19 (Сошников, Шулак), 28:40 — 1:1. Яшкин — 23 (Семенов), 35:38 — 1:2. Кошелев — 10 (Фальковский), 51:33 — 1:3. Сошников — 15 (Шулак, Петухов), 53:27 — 2:3. Семенов — 13 (п.в., Яшкин), 59:26 — 2:4. Коршков — 6, 59:36 — 2:5.
Вратари: Коновалов (58:03 — 59:26) — Билялов.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 46 (11+20+15) — 18 (5+8+5).
Судьи: Гофман, Фатеев.
18 января. Владивосток. Фетисов Арена. 5333 зрителя.
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|7
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|25
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|8
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|45
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|25
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|26
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|11
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|14
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|26
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|10
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|32
|40
|11
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|11
|36
|27
|12
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|47
|10
|37
|25
|18.01
|10:00
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Адмирал – Ак Барс
|2 : 5
|18.01
|10:30
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Амур – Металлург Мг
|3 : 2 Б
|18.01
|16:00
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Лада – Витязь
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