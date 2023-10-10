«Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом»
«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
Победу казанской команде принесли голы Вадима Шипачева, Никиты Дыняка и Никиты Лямкина.
После этой игры «Ак Барс» вышел на второе место на «Востоке», набрав 23 очка в 16 встречах. Для казанского клуба это третья победа подряд. У «Адмирала» 12 очков в 15 матчах и 11-я позиция.
12 октября команда из Казани сыграет против «Амура». Клуб из Владивостока 14-го числа встретится с «Ладой».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Шипачев — 7 (Яшкин), 3:51 — 0:1. Дыняк — 2 (Евсеев), 12:20 — 0:2. Яшкин — 9 (бол., Лямкин, Шипачев), 52:06 — 0:3.
Вратари: Хомченко (С.В. Иванов, 12:20) — Ахтямов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (6+14+15) — 33 (14+6+13).
Судьи: Васильев, Оленин.
10 октября. Владивосток. Фетисов Арена.
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|15
|8
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|16
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|15
|7
|8
|16
|9
|Динамо Мн
|14
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|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|16
|4
|12
|9
|10.10
|12:00
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Амур – Лада
|3 : 0
|10.10
|12:30
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Адмирал – Ак Барс
|0 : 3
|10.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -