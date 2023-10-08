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Сегодня, 12:13

«Ак Барс» победил «Адмирал»

Руслан Минаев
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«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У казанцев забивали Артем Лукоянов и Александр Радулов. В составе клуба из Владивостока шайбу забросил Прохор Корбит.

«Ак Барс» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» — 12 очков и 10-е место.

В следующем матче команды встретятся во второй раз подряд. Игра состоится 10 октября.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Лукоянов — 3 (Кателевский), 13:08 — 0:1. Радулов — 5 (бол., Шипачев, Юдин), 16:06 — 0:2. Корбит — 5, 57:06 — 1:2.

Вратари: Хомченко (56:05 — 57:06, 58:04) — Ахтямов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 46 (12+24+10) — 21 (7+7+7).

Судьи: Васильев, Оленин.

8 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 5495 зрителей.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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Положение команд
Футбол
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 16 11 5 25
2 Ак Барс 15 10 5 21
3 Автомобилист 15 9 6 20
4 Лада 17 8 9 20
5 Трактор 16 8 8 18
6 Сибирь 15 7 8 16
7 Авангард 14 7 7 16
8 Сал. Юлаев 14 7 7 14
9 Амур 14 5 9 14
10 Адмирал 14 5 9 12
11 Барыс 15 3 12 11
12 Нефтехимик 13 3 10 8
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 15 11 4 23
2 Локомотив 15 11 4 23
3 Сочи 15 10 5 20
4 Динамо М 15 10 5 20
5 Спартак 16 9 7 20
6 Динамо Мн 14 7 7 16
7 ЦСКА 15 7 8 15
8 Северсталь 14 7 7 15
9 СКА 14 7 7 14
10 Куньлунь РС 18 6 12 13
11 Витязь 15 4 11 9
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