«Ак Барс» победил «Адмирал»

«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У казанцев забивали Артем Лукоянов и Александр Радулов. В составе клуба из Владивостока шайбу забросил Прохор Корбит.

«Ак Барс» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» — 12 очков и 10-е место.

В следующем матче команды встретятся во второй раз подряд. Игра состоится 10 октября.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Лукоянов — 3 (Кателевский), 13:08 — 0:1. Радулов — 5 (бол., Шипачев, Юдин), 16:06 — 0:2. Корбит — 5, 57:06 — 1:2.

Вратари: Хомченко (56:05 — 57:06, 58:04) — Ахтямов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 46 (12+24+10) — 21 (7+7+7).

Судьи: Васильев, Оленин.

8 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 5495 зрителей.