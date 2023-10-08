«Ак Барс» победил «Адмирал»
«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У казанцев забивали Артем Лукоянов и Александр Радулов. В составе клуба из Владивостока шайбу забросил Прохор Корбит.
«Ак Барс» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» — 12 очков и 10-е место.
В следующем матче команды встретятся во второй раз подряд. Игра состоится 10 октября.
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«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Лукоянов — 3 (Кателевский), 13:08 — 0:1. Радулов — 5 (бол., Шипачев, Юдин), 16:06 — 0:2. Корбит — 5, 57:06 — 1:2.
Вратари: Хомченко (56:05 — 57:06, 58:04) — Ахтямов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 46 (12+24+10) — 21 (7+7+7).
Судьи: Васильев, Оленин.
8 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 5495 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Ак Барс
|15
|10
|5
|21
|3
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|4
|Лада
|17
|8
|9
|20
|5
|Трактор
|16
|8
|8
|18
|6
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Амур
|14
|5
|9
|14
|10
|Адмирал
|14
|5
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|15
|11
|4
|23
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|3
|Сочи
|15
|10
|5
|20
|4
|Динамо М
|15
|10
|5
|20
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|8.10
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2
|8.10
|10:00
|
Амур – Лада
|4 : 2
|8.10
|14:30
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -